Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar 2 sezon neden iptal edildi? Şakir Paşa Ailesi bitti mi, final mi yaptı?

Sezon boyunca başına gelmeyen kalmadı ama yine de pes etmedi; evet Şakir Paşa Ailesi'nden bahsediyoruz... Yangınlar, gözaltılar, RTÜK cezaları, hukuki sorunlar, verilen acı kayıplar derken dizi ilk sezonu bitirdi. Şakir Paşa Ailesi bitti mi, final mi yaptı? merak edilirken dizinin 2. sezonunun çekileceği söylenmişti.

Dizide Cevat Şakir Kabaağaçlı rolüne hayat veren başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu da 2. sezon da olacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ancak yeni iddialar seyirciyi yıktı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BİTTİ Mİ?

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşıma göre Şakir Paşa Ailesi dizisinin 2. sezonu iptal edildi. Altuntaş, iptal kararının sebebinin artan maliyetler olduğunu belirtti.

Dizinin yeni sezonunda zaman atlaması yaşanacaktı. Dizinin yapım şirketi Medyapım NOW’da ekrana gelen proje için bekleyen oyunculara artık serbest olduklarını iletti. Dizi son yılların en olaylı yapımı olarak literatüre girdi.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

2 kez RTÜK‘ten ceza alan, 2 kez setinde yangın çıkan, Şakir Paşa’nın torunlarının önce yayından kaldırtıp sonra yayınına izin verdiği dizinin Taki lakaplı yapım amiri Serkan Sükyan da Büyükada’da çekim hazırlığı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.