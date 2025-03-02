Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar bu akşam var mı, yayın yasağı kaldırıldı mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar hakkında yayını durdurma kararı alındıktan sonra izleyiciler, "Dizi ne zaman yayına girecek?" sorusunun cevabını bekliyordu. Ancak beklenen açıklama nihayet geldi ve dizinin yeni bölümü 2 Mart Pazar akşamı NOW TV ekranlarında yayınlanacak. İşte dizinin yayın yasağının kaldırılması ve yeni bölüm hakkında tüm detaylar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM VAR MI?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Pazar akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak geçtiğimiz hafta dizi hakkında yayımlanma durdurma kararının ardından gelişmeleri merak ediliyordu. RTÜK cezası ve mahkeme kararı dizinin sevenleri üzmüştü ama sevindiren haber geldi.

AİLE VE YAPIM ANLAŞMAYA VARDI

Dizinin yayını durdurma kararının ardından, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için aile mahkemeden tedbir kararı almıştı. Ancak dizinin yapım şirketi bu karara karşı itirazda bulundu ve İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek, tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti ve böylece dizinin yayın akışı yeniden normalleşti.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü 2 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.