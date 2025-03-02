MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar bu akşam var mı, yayın yasağı kaldırıldı mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar bu akşam var mı, yayın yasağı kaldırıldı mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 08:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? sorusu yapım ve aile anlaştıktan sonra merak edildi. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü, 2 Mart Pazar akşamı NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayını durdurma kararı sonrası gelen sevindiren haberle birlikte, dizinin akıbeti netleşti.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar bu akşam var mı, yayın yasağı kaldırıldı mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar hakkında yayını durdurma kararı alındıktan sonra izleyiciler, "Dizi ne zaman yayına girecek?" sorusunun cevabını bekliyordu. Ancak beklenen açıklama nihayet geldi ve dizinin yeni bölümü 2 Mart Pazar akşamı NOW TV ekranlarında yayınlanacak. İşte dizinin yayın yasağının kaldırılması ve yeni bölüm hakkında tüm detaylar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM VAR MI?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Pazar akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak geçtiğimiz hafta dizi hakkında yayımlanma durdurma kararının ardından gelişmeleri merak ediliyordu. RTÜK cezası ve mahkeme kararı dizinin sevenleri üzmüştü ama sevindiren haber geldi.

Ekran görüntüsü 2025-03-02 085145

AİLE VE YAPIM ANLAŞMAYA VARDI

Dizinin yayını durdurma kararının ardından, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için aile mahkemeden tedbir kararı almıştı. Ancak dizinin yapım şirketi bu karara karşı itirazda bulundu ve İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek, tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti ve böylece dizinin yayın akışı yeniden normalleşti.

Ekran görüntüsü 2025-03-02 085230

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü 2 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Mynet'in Sesi
Kızıl Goncalar’da şoke eden vedalar! İki ünlü isim de ayrılıyorKızıl Goncalar’da şoke eden vedalar! İki ünlü isim de ayrılıyor
Tamamen şeffaf! Sütyensiz seçiminde o detay dikkat çektiTamamen şeffaf! Sütyensiz seçiminde o detay dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler şoke etti! Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! İşte o görüntüler

Görüntüler şoke etti! Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! İşte o görüntüler

Zeytinyağından sonra onda da hile çıktı! Temizlik malzemesiyle...

Zeytinyağından sonra onda da hile çıktı! Temizlik malzemesiyle...

Altında 'ikinci dalga'ya dikkat! 'Bu iş uzun sürmez' Tarih vererek açıkladı: 'Yukarı yönlü hareketler...'

Altında 'ikinci dalga'ya dikkat! 'Bu iş uzun sürmez' Tarih vererek açıkladı: 'Yukarı yönlü hareketler...'

Trafikte cezalar artıyor! Alkollü araç sürmenin 'yatarı' olacak: Drift 80 bin makas 50 bin

Trafikte cezalar artıyor! Alkollü araç sürmenin 'yatarı' olacak: Drift 80 bin makas 50 bin

Doktorlar'ın Ela'sı örgü kombiniyle olay oldu! "Dolguyu biraz azaltsanız..."

Doktorlar'ın Ela'sı örgü kombiniyle olay oldu! "Dolguyu biraz azaltsanız..."

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.