Şakir Paşa Ailesi yine yayından mı kaldırıldı? Kafa karıştıran paylaşım... Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Türk televizyonunun son dönemde en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi son bölümüyle de izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Aile tarafından yayın durdurma kararı aldırılan dizi için son anda karar verilmişti. Dizi mahkeme kararı sonrası çekimlerini durdurmuş ve eski bölümleri de Youtube'dan kaldırılmıştı. Ancak son anda aile ve yapım anlaştı, Şakir Paşa Ailesi 2 Mart'ta yayınlandı.

Ancak 2 Mart akşamı gelen fragman kafaları karıştırdı. Dizinin fragmanının yayınlansından sonra yayın tarihi hakkında bilgi verilememesi final kararına gidildiği iddialarını ortaya çıkardı. Ancak dizinin yetkililerinden finalle ilgi bir açıklama gelmedi.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm tarihinin konulmaması akla RTÜK cezasını getirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) dizi hakkında üç haftalık yayın durdurma cezası verdiği için yapımın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Şakir Paşa Ailesi son bölüm sosyal medyada da çok konuşuldu. Seyircilerin bir kısmı yaşananlardan sonra dizinin enerjisinin düştüğünü söylerken bir kısım ise yine son bölümü çok beğendi.