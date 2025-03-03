MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şakir Paşa Ailesi yine yayından mı kaldırıldı? Kafa karıştıran paylaşım... Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Şakir Paşa Ailesi yine yayından mı kaldırıldı? Kafa karıştıran paylaşım... Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şakir Paşa Ailesi'nin yayınlandığı günden beri başına gelmeyen kalmadı. Şakir Paşa Ailesi son bölümden sonra yayınlanan fragman kafaları karıştırdı. 9. bölüm fragmanı sonrası final sorusu akıllara geldi.

Şakir Paşa Ailesi yine yayından mı kaldırıldı? Kafa karıştıran paylaşım... Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Türk televizyonunun son dönemde en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi son bölümüyle de izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Aile tarafından yayın durdurma kararı aldırılan dizi için son anda karar verilmişti. Dizi mahkeme kararı sonrası çekimlerini durdurmuş ve eski bölümleri de Youtube'dan kaldırılmıştı. Ancak son anda aile ve yapım anlaştı, Şakir Paşa Ailesi 2 Mart'ta yayınlandı.

Ekran görüntüsü 2025-03-03 074017

Ancak 2 Mart akşamı gelen fragman kafaları karıştırdı. Dizinin fragmanının yayınlansından sonra yayın tarihi hakkında bilgi verilememesi final kararına gidildiği iddialarını ortaya çıkardı. Ancak dizinin yetkililerinden finalle ilgi bir açıklama gelmedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-03 073813

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm tarihinin konulmaması akla RTÜK cezasını getirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) dizi hakkında üç haftalık yayın durdurma cezası verdiği için yapımın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Şakir Paşa Ailesi son bölüm sosyal medyada da çok konuşuldu. Seyircilerin bir kısmı yaşananlardan sonra dizinin enerjisinin düştüğünü söylerken bir kısım ise yine son bölümü çok beğendi.

Mynet'in Sesi
Oscar'da da kimseyi umursamadılarOscar'da da kimseyi umursamadılar
Bebeği kucağında poz! "Yorgun, uykusuz ama..."Bebeği kucağında poz! "Yorgun, uykusuz ama..."
Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

Beyaz Saray'daki krizin ardından İngiltere'de kritik toplantı! "Avrupa acilen silahlanmalı"

Beyaz Saray'daki krizin ardından İngiltere'de kritik toplantı! "Avrupa acilen silahlanmalı"

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

F.Bahçe fırsatı kaçırmadı! 19 yıl sonra bir ilk yaşandı

F.Bahçe fırsatı kaçırmadı! 19 yıl sonra bir ilk yaşandı

Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı!

Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.