Samet Akaydın ve Hazal Çağlar kına gecesi yaptı! Eğlenceli anlar

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle tanınan Hazal Çağlar bir süre önce futbolcu Samet Akaydın ile nişanlanmıştı. Kına gecesi yapan çiftten Çağlar'ın keyifli anları sosyal medyaya da yansıdı.

Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın evlilik kararı aldı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın çifti 15 Haziran'da nişanlanmıştı. İkili, aşk dolu yeni fotoğrafları Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.

Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar ve Samet Akaydın dün ise kına gecesi düzenledi.

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle tanınan Hazal Çağlar, davul çalıp gönlünce eğlendi.

Hazal Çağlar, kına gecesinden anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun özel günündeki iddialı kıyafeti de hayranlarından tam not aldı.

