Aynı Yağmur Altında hikayesi ne, gerçek mi? Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosunda kimler var?

Atv’nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında” için geri sayım başladı. Güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümü için tarih belli oldu. Peki, Aynı Yağmur Altında hikayesi gerçek mi, konusu ne? İşte tüm detaylar...

AYNI YAĞMUR ALTINDA HİKAYESİ NE?

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizi, Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da yeniden kesişecektir. Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa'nın aşkı, ikisinin de felaketi olacaktır…

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'nın yayın tarihi belli oldu. Yeni dizi 9 Şubat 2026, Pazartesi akşamı saat 20:00’de izleyicisinin karşısına çıkacak.