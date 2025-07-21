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İstanbul'da konser verecek! Sami Yusuf kulisine sadece çay istedi

23 Ağustos 2025’te Festival Park Yenikapı’da büyük bir konser verecek olan Sami Yusuf ünlü isimlerin aksine kulisine hiçbir şey istemedi. Sami Yusuf'un istediği tek şey çay oldu.

İstanbul'da konser verecek! Sami Yusuf kulisine sadece çay istedi
Kubra Akalın

Dünya müziği geleneğinin en özgün seslerinden Sami Yusuf’un Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek konserine sayılı günler kaldı. Sami Yusuf, yıllar sonra Anadolu PSM ve SİS Production iş birliğinde 23 Ağustos 2025’te Festival Park Yenikapı’da İstanbullularla bir araya geliyor.

Yeni albümü ‘Ecstasy’nin dünya prömiyerini İstanbul’a özel olarak hazırlanan “Ecstasy: İki Deniz Arasında” ile başlatan Sami Yusuf, kulisinde sadece çay istediğini belirterek mütevazı tavrıyla dikkat çekti.

İSTANBULLULARI ÇOK ÖZEL BİR ŞOV BEKLİYOR!

Sami Yusuf, Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek konserinde sadece müziğiyle değil sahne şovu ile de izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

İstanbul da konser verecek! Sami Yusuf kulisine sadece çay istedi 1

Her zaman kalbinde özel bir yeri olan İstanbul’dan ilham alan Sami Yusuf’un büyüleyici sesine ve müziğine, 1.400 metrekare led ekranda ebru sanatı ve Osmanlı minyatürlerinin zarif dünyası eşlik edecek. Bu özel şovla birlikte Nesimi ve Yunus Emre’nin güçlü dizeleri geceye yön verecek; Türk makamları ve Anadolu’nun sesi gökyüzüne yükselecek.

Her detayında geleneksel ve çağdaş unsurların buluşacağı ve izleyicilere adeta şiirsel bir atmosfer yaşatacak olan “Ecstasy: İki Deniz Arasında”, Türk medeniyetine ve sanatına bir saygı duruşu niteliğinde özel bir gece olarak tarihe geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çay
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