Sanatçı Rıza Tamer'in son röportajı ortaya çıktı

Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölümü şüpheli bulunan Rıza Tamer'in son röportajını yaklaşık 5 ay önce konser verdiği Bartın'da yaptığı ortaya çıktı.

BARTIN'DA VERDİĞİ RÖPORTAJ ORTAYA ÇIKTI: BARIŞ AKARSU'YU ANMIŞ

Savcılık tarafından ölümü şüpheli bulunan sanatçı Tamer, yerel bir haber-sosyal medya sayfasının muhabiri Oğuzhan Köroğlu ile röportajında, "Bartın'a daha önce de bir kaç defa gelmiştim. Barış Akarsu'nun memleketi olduğu için şeref ve onur duyduk, koşa koşa geldik. Çok sıcak bir ortamla karşılaştık. Çok teşekkür ederim gerçekten" ifadelerini kullandı.

