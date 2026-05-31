Şapkacı Kadınlar dizisi iptal edilmişti! Yeni hamle

“Şapkacı Kadınlar” dizisi Gold Film tarafından önce ekran için hazırlanmış, ardından adı “Çiçekler Açar” olarak değiştirilen dizinin dijitalde yayınlanması gündeme gelmişti. İlerleyen aylarda ise artan maliyetler nedeniyle dizi rafa kalkmıştı.

03 MEDYA’NIN MASASINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; unutulmaz dizilerin yazarı Şükrü Necati Şahin’in yazdığı diziyle ilgili son gelen bilgi ise dizinin yapım şirketi değiştirdiği ve 03 Medya’nın masasında olduğu yönünde…

Ayşe adlı köylü bir kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikâyesini çarpıcı bir dille ele alan dizinin hangi kanala satılacağı ve başrolünü kimin oynayacağı merak konusu…

Dizi ilk gündeme geldiğinde Pınar Deniz’in adı geçmiş, Deniz’in hamilelik süreci gündeme gelince Demet Özdemir’le görüşülmüştü.