Şarkıcı Gülçin Ergül "Eğer bana bir şey olursa..." diyerek korku dolu anlarını paylaştı: "Kendimi güvende hissetmiyorum"

Şarkıcı Gülçin Ergül, kapısına gelen kimliği belirsiz kişilerle yaşadığı tedirgin edici diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Ergül, "Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak, korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi. Kapısını çalan kişilere kapıyı açmadan seslenen ünlü şarkıcı, "Lütfen gidin, girmenizi istemiyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum şu anda" dedi.

Mustafa Fidan

Şarkıcı Gülçin Ergül, peş peşe yaptığı paylaşımlarda kendisini güvende hissetmediğini dile getirdi. Kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı diyalog, hayranlarını endişelendirdi.

ŞARKICI GÜLÇİN ERGÜL KORKU DOLU ANLARINI PAYLAŞTI

Büyük korku yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan Gülçin Ergül, kapısını çalan kimliği belirsiz şahıslara "Lütfen gider misiniz, kendimi güvende hissetmiyorum" diye seslendi.

"EĞER BANA BİR ŞEY OLURSA..."

Ünlü sanatçı büyük korku yaşadığı o anları "Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak, korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" sözleriyle paylaştı.

"KENDİMİ ŞU ANDA GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

O anları paylaşan ünlü sanatçının şu sözleri hayranlarını da tedirgin etti;

"Lütfen gidin ben sizin eve girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediniz. Özellikle uyuduğum saatlerde. İstemiyorum, güvende hissetmiyorum şu anda. İstemiyorum. Buna saygı duymanız lazım"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın akışı değişti! Yeni bölüm yayınlanmayacakYayın akışı değişti! Yeni bölüm yayınlanmayacak
Yayın akışında çıkartıldı! Karar verildiYayın akışında çıkartıldı! Karar verildi

En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Akaryakıta zam geldi!

Akaryakıta zam geldi!

