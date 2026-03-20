Şarkıcı Gülçin Ergül "Eğer bana bir şey olursa..." diyerek korku dolu anlarını paylaştı: "Kendimi güvende hissetmiyorum"

Şarkıcı Gülçin Ergül, peş peşe yaptığı paylaşımlarda kendisini güvende hissetmediğini dile getirdi. Kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı diyalog, hayranlarını endişelendirdi.
Büyük korku yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan Gülçin Ergül, kapısını çalan kimliği belirsiz şahıslara "Lütfen gider misiniz, kendimi güvende hissetmiyorum" diye seslendi.
Ünlü sanatçı büyük korku yaşadığı o anları "Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak, korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" sözleriyle paylaştı.
O anları paylaşan ünlü sanatçının şu sözleri hayranlarını da tedirgin etti;
"Lütfen gidin ben sizin eve girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediniz. Özellikle uyuduğum saatlerde. İstemiyorum, güvende hissetmiyorum şu anda. İstemiyorum. Buna saygı duymanız lazım"
— Mynet (@mynet) March 20, 2026
