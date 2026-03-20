Şarkıcı Gülçin Ergül "Eğer bana bir şey olursa..." diyerek korku dolu anlarını paylaştı: "Kendimi güvende hissetmiyorum"

Şarkıcı Gülçin Ergül, peş peşe yaptığı paylaşımlarda kendisini güvende hissetmediğini dile getirdi. Kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı diyalog, hayranlarını endişelendirdi.

ŞARKICI GÜLÇİN ERGÜL KORKU DOLU ANLARINI PAYLAŞTI

Büyük korku yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan Gülçin Ergül, kapısını çalan kimliği belirsiz şahıslara "Lütfen gider misiniz, kendimi güvende hissetmiyorum" diye seslendi.

"EĞER BANA BİR ŞEY OLURSA..."

Ünlü sanatçı büyük korku yaşadığı o anları "Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak, korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" sözleriyle paylaştı.

"KENDİMİ ŞU ANDA GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

O anları paylaşan ünlü sanatçının şu sözleri hayranlarını da tedirgin etti;

"Lütfen gidin ben sizin eve girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediniz. Özellikle uyuduğum saatlerde. İstemiyorum, güvende hissetmiyorum şu anda. İstemiyorum. Buna saygı duymanız lazım"