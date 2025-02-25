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Şarkıcı Simge Sağın eski aşkını öve öve bitiremedi! 'Birlikte tatile gidiyoruz'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.02.2025 18:51
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın 2018 yılında ayrıldığı aranjör Ozan Bayraşa'yı övmelere doyamadı. 4 yıl beraberlik yaşayan çiftin aşları bitse de dostluğu bitmedi. Simge Sağın, Ozan Bayraşa hakkında "O çok yetenekli biri ve bu rüya hiç bitmesin istiyorum." dedi.

Şarkıcı Simge Sağın eski aşkını öve öve bitiremedi! 'Birlikte tatile gidiyoruz'

Hit şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın bu kez de eski aşkı hakkındaki açıklamasıyla çok konuşuldu. Sağın, 4 yıl ilişki yaşadığı ve 2018 yılında yollarını ayrıdığı aranjör Ozan Bayraşa'yı öve öve bitiremedi.

"BİRLİKTE TATİLE GİDİYORUZ"

Simge Sağın, 2018’de ayrıldığı eski aşkı aranjör Ozan Bayraşa hakkında, "Çok uzun yıllar önce duygusal beraberliğimiz vardı. Ondan sonra zaten üzerinden 8 sene geçti. Çok iyi bir iş arkadaşı olduk. Birlikte çok güzel üretiyoruz, müzik yapıyoruz, yürüyoruz, çok eğleniyoruz hatta tatile de birlikte gidiyoruz.

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"BU RÜYA HİÇ BİTMESİN"

Allah herkese bizim gibi ayrıldıktan sonra iyi arkadaş olmayı nasip etsin. Ozan benim özel hayat olarak bazı konulardan dolayı ayrılma durumumuz oldu ama müzikal olarak hiç ayrılmayı düşünemeyeceğim bir insandı o yüzden yolculuğumuz devam ediyor. O çok yetenekli biri ve bu rüya hiç bitmesin istiyorum. " ifadelerine yer verdi.

SİMGE SAĞIN İLE OZAN BAYRAŞA NEDEN AYRILDI?

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Ünlü şarkıcı biten ilişkisi hakkında o dönem, "Tükendiği için bitti. Ozan’la 4 yıllık çok güzel bir ilişki yaşadık fakat dostluk çerçevesinde ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. İkimizde yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Enerjimi sağlığıma, işime harcamaya çalışıyorum. Herkes iyi olsun istiyorum, Ozan’ın da iyi olmasını istiyorum." demişti.

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