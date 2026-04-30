Savcılık 'Şarkı cinsel arzuyu tahrik ediyor' dedi! Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında “Perperişan” isimli şarkısının sözleri nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Şarkının "cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici" olduğunu belirten savcılık, ünlü şarkıcının cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık 'Şarkı cinsel arzuyu tahrik ediyor' dedi! Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda 'müstehcen' suçunun unsurları oluştuğu gerekçesiyle, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mahkemeden savunma için süre talebindeki bulundu.

Savcılık Şarkı cinsel arzuyu tahrik ediyor dedi! Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu 1

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Karaca hakkında, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Savcılık Şarkı cinsel arzuyu tahrik ediyor dedi! Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu 2

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi
Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı.

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

Savcılık Şarkı cinsel arzuyu tahrik ediyor dedi! Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu 3

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

