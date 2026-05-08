Şebnem Ferah'ın bir sonraki durağı belli oldu! Böyle duyurdu

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönmek için gün sayıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği ünlü şarkıcı, seneler sonra ilk konserini İstanbul'da verecek.

3 ve 27 Haziran tarihlerinde İstanbul Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak olan ünlü ismin konser biletleri yoğun ilgi gördü. Yüz binlerce kişinin satın almak için sıraya girdiği biletler dakikalar içinde tükendi.

YENİ ROTA İZMİR

Konser takvimi netleşmeye başlayan Şebnem Ferah'tan bir konser müjdesi daha geldi. 54 yaşındaki ünlü şarkıcının İstanbul'dan sonraki durağı belli oldu.

“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi şarkılarıyla tanınan Şebnem Ferah, 13 Haziran'da da İzmir'de sahne alacak. İzmir Arena'da gerçekleşecek konserin biletleri 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.