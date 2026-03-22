Seda Sayan'dan Ajda Pekkan yorumu: Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla...

Gerek özel hayatı gerekse açıklamalarıyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran Seda Sayan yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde Ömür Gedik'e 36 kedisi olduğu için "Senin evin çiş kokuyordur, gelemem" demesiyle gündeme gelen Seda Sayan şimdi de Ajda Pekkan övgüsüyle dikkat çekti.

Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan idolünün Ajda Pekkan olduğunu açıkladı.

Pekkan’ın yıllardır sahnedeki enerjisini koruduğunu söyleyen Seda Sayan "Ajda Pekkan benim idolüm. Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor. Ona herkes hayranlıkla bakmalı” ifadelerini kullandı.

Seda Sayan'ın bu sözleri hızlıca X'te paylaşılmaya başlandı. Sosyal medyada Seda Sayan'ın bu sözlerine eleştirel yorumlar da oldu.

Seda Sayan'ın sözlerine "Bu kadar uzun yaşama derdi de gereksiz", "İnsanlar keyfinden geziyor sanki hasta olduğu için o durumdalar", "Herkes sizle aynı şartlarda yaşamıyor ne ayıp", " O kadar parayı kim kendine harcasa aynı olurdu" eleştiriler geldi.