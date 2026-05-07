Sevdiğim Sensin 12. bölüm 3. fragman geldi! 'Yeter artık'

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisi bu akşam 12. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Her hafta heyecanla beklenen dizi yine seyircisini şaşırtacak.

Dizinin yeni bölümü öncesinde 12. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Dicle'nin boşanma konusunda kararlı olması dikkat çekti. Tüm fragmanlar boyunca Dicle'nin kuzuyla gezmesi izleyicisinin tepkisini çekti.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

Sevdiğim Sensin'in bu akşam yayınlanacak olan bölümündeki sahnelere sosyal medyada; 'Yönetmen köy hasreti çekiyor galiba', 'Dicle kuzuyla geziyor şaka gibi', 'Dicle yeter artık ya senarist artık suyu çıktı', 'Kuzunu bırak be Dicle şaka gibi' şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.

Sevdiğim Sensin I 12. Bölüm 3. Tanıtım



"Artık bizim de bir imzamız var."

Dicle boşanma evraklarını imzaladı. 🥺#SevdiğimSensin yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Star’da! 🌼@startv @ayyapim pic.twitter.com/48IFmy9P6g — Sevdiğim Sensin (@_sevdigimsensin) May 7, 2026

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM ÖZETİ:

Erkan her ne kadar aşk itirafı yapsa da Dicle paramparçadır. Onu öfkesinden kurtaran şey, kuzusunun hayatta olduğunu öğrenmesi olur. Fakat bu her şeyi çözmez. Dicle, boşanma konusunda kararlıdır.

Bunu fark eden Burçin, taktik değiştirir. Dicle’nin yanındaymış gibi görünür. Dicle için artık mesele sadece hayatta kalmak değil, kendi hayatını yaşamaktır. Burçin, hukuki süreçte yanında olur fakat boşanmanın zor olacağını öğrenir. Dicle’nin elinde büyük bir koz olmalıdır.

Erkan'ın ise söyledikleriyle hissettikleri arasındaki mesafe, onu hiç olmadığı kadar sıkıştırır. Sadece kaybetme ihtimalinden korkmaz; Dicle’yle arasına giren herkesi karşısına almaya hazır olduğu gibi, Dicle’yi kararından vazgeçirmek için de çabalar. Sonunda ise bir karar verir.

Aldur hanesinde ise Dicle’ye yaptıkları yüzünden herkesten tepki gören İnci, okları üzerinden çekmek için başka bir oyun kurar. Bu oyunun ardından Esat iyice zor durumda kalır.

Ferman ise kontrolü kaybetmeye hiç alışık değildir. Dicle’nin kendi yolunu seçmesi, onun planlarını bozacak tek şeydir.

Nilüfer tarafında ise işler daha da karışıktır. Güven, öfke ve aşk arasında sıkışmış durumdadır. Civan’a olan hisleriyle yüzleşmek yerine onu cezalandırmayı seçer.

Burçin’in, Dicle’nin boşanma yolculuğunda yaptığı sinsi plan, tam da Erkan ve Dicle’nin kendilerine yol çizdiği umutlu anlara denk gelir. Bu anı bozan tek kişi Burçin de değildir üstelik. Beklenmeyen biri de büyük bir itirafın eşiğine gelerek bu anı bozmaya niyetlidir.