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Selçuk Yöntem "Kurtlar Vadisi'nin ilk 55 bölümü iyiydi" dedi, fanlar ayağa kalktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.02.2025 10:27
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Kurtlar Vadisi'nin Aslan Bey'i Selçuk Yöntem Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Selçuk Yöntem "Kurtlar Vadisi'nin ilk 55 bölümü iyiydi" deyince dizinin fanları isyan etti. Selçuk Yöntem'in sözlerini duyanların yorumları dikkat çekti.

Selçuk Yöntem "Kurtlar Vadisi'nin ilk 55 bölümü iyiydi" dedi, fanlar ayağa kalktı

2016 yılında yayınlanan fenomen dizi Kurtlar Vadisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar'dan Memati'ye, Elif'ten Çakır'a her karakter adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Kurtlar Vadisi'nde Aslan Bey rolüyle yer alan Selçuk Yöntem, Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Yöntem konuşmasında "Kurtlar Vadisi sarstı hem gündem olarak hem ideoloji olarak hem de para baronları, mafya devlet üçgeni çok güzel değerlendirildi" dedi.

Fatih Altaylı ise "Başta çok iyiydi" deyince Selçuk Yöntem "55 bölüm diye nitelendiriyorum ben onu" deyince olay oldu.

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KURTLAR VADİSİ SEYİRCİSİ YORUMLADI

Kurtlar Vadisi fanları sosyal medyada bu açıklamalara isyan etti. Kimi "Kendi 55. bölümde ayrıldığı için diyor", "Saçmalamış" dedi kimi ise "Kendisinden sonrasını saymıyor kral" yorumunda bulundu.

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Kurtlar Vadisi'nin 97. bölümünde Elif hayatını kaybetmişti. Bu bölümde final yapan dizi, daha sonra önce Kurtlar Vadisi Terör olmak üzere pek çok yeni versiyonuyla izleyici karşısına çıkmıştı.

KURTLAR VADİSİ 55. BÖLÜMDE YÖNETMEN AYRILMIŞTI

Dizide Aslan Bey karakterini canlandıran Selçuk Yöntem dizinin ikinci sezon finali olan 55. bölümde hayatını kaybetmişti.

Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 bölümlük maratonunun 55. bölümüne kadar dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Osman Sınav da ani bir kararla diziden ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Yöntem kurtlar vadisi
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