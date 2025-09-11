Selena Gomez otel odasından paylaştı! Cesur kare gündem oldu

Uzun süredir Benny Blanco ile aşk yaşayan Selena Gomez evlilik haberleriyle gündemde. Blanco ile Eylül ayında nikah masasına oturacakları konuşulan Selena Gomez, bekarlığa veda partisi düzenlemişti.

Hit dizisi Only Murders in The Building’in yeni sezonunu tanıtmak için New York’a giden Gomez, set arkadaşı Steve Martin ve Martin Short ile buluştu.

Evlilik hazırlığı yapan Gomez, mavi-beyaz çizgili tişörtünü yukarı çekerek ayna karşısında poz verdi.

Kırmızı çerçeveli gözlükleri, elmas küpeleri ve taşlı yüzükleriyle tarzını konuşturan Gomez, farklı karelerde ünlü sunucu Jimmy Fallon ile sohbet ederken, arkadaşlarıyla kokteyl kadehi kaldırırken ve uçakta maskeli haliyle de görüntülendi.



Ancak hayranlarının dikkatini en çok çeken kare, güzel oyuncunun beyaz iç çamaşırlarıyla çektiği selfie oldu. Gomez'in bu tarz paylaşımlarına alışık olmayan takipçileri cesur paylaşıma şaşırdı.