Selena Gomez sağlıklı hiçbir şeyi sevmiyor! Eşi neler yediğini açıkladı

Selena Gomez’in fast food ağırlıklı beslenme düzeni şaşırttı. Eşi Benny Blanco, ünlü yıldızın hamburger, taco, çikolata ve patates kızartmasıyla beslendiğini açıklarken, sebze ve meyveyi neredeyse hiç sevmediğini söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bu kez kariyeriyle değil sıra dışı beslenme alışkanlıklarıyla gündemde. ABD’li müzik yapımcısı Benny Blanco, Gwyneth Paltrow’un West Hollywood’daki özel podcast kaydında eşi Selena Gomez’in beslenme düzenine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gomez’in eşi Benny Blanco, ünlü yıldızın “5 yaşındaki çocuk gibi beslendiğini” söyleyerek şaşkınlık yarattı. Blanco’nun açıklamalarına göre Gomez’in favorileri arasında burger, patates kızartması, taco, çikolata ve sabah erken saatlerde yenilen fast food ürünleri yer alıyor.

Daily Mail’in aktardığına göre Blanco, Gomez’in “diyet için kötü olan ne varsa yediğini” söyledi.

Blanco, ünlü yıldızın özellikle burger ve patates kızartmasını çok sevdiğini belirterek, “Bu sabah içeri girdim ve saat 06.45’te Jack in the Box yiyordu” dedi. Bu sözler üzerine Gwyneth Paltrow şaşkınlığını gizleyemeyerek “Bu kesinlikle Goop onaylı değil!” yorumunda bulundu.

HASTANELİK OLMUŞTU

Blanco ayrıca Gomez’in meyve ve sebzeleri pek sevmediğini de anlattı. Hatta Gomez’in sağlıklı menüler sunan Goop Kitchen’dan sipariş ettiği Çin usulü tavuklu salatada yalnızca üst malzemeleri yediği, marul ve yeşillikleri ise eşine bıraktığı belirtildi.

Ünlü şarkıcının sağlıksız beslenme alışkanlıkları geçmişte de gündeme gelmişti. 2011 yılında yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Gomez, o dönem verdiği röportajda “Yiyorum ama doğru beslenmiyorum. Sinemada M&M’s, Kit Kat, Snickers yemeyi seviyorum” demişti.

