Doğuş itiraflarıyla şaşırttı! ''Şu an erkek bile olmayabilirdim!''

Ünlü şarkıcı Doğuş ‘Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada’ programına konuk oldu.

Çocukluk ve gençlik yıllarına dair itiraflarda bulunan Doğuş, çarpıcı açıklamalarıyla gündem yarattı.

Yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlatan Doğuş'un 6 yaşında verildiği yurtta sırf çişini altına kaçırdığı için kolunun usturayla kesildiğini açıkladığı anlar yürekleri sızlattı.

Anne ve babası ayrıldıktan sonra yurda yerleştirildiğini dile getiren Doğuş, "O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. Altıma kaçırdım diye çalışan hademedelerden biri usturayla kolumu kesmişti. Sonra kaçtım yurttan' açıklamasında bulundu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Sokaklardan geldiğini belirten ünlü şarkıcı, "Kalbimden kurşunlandım, koltuk altımdan şişlendim, şu an erkek bile olmayabilirdim, çok uygunsuz yerlerimden bıçaklandım" itirafıyla herkesi şaşırttı.

Özel hayatına dair de konuşan Doğuş, "Sevgililerimin bazılarını aldattım" dedi. Ardından ünlü isim, "Uçakta bir kadın evli olduğumu bildiği halde ahlaksız teklifte bulundu. Bana dediklerini söylesem şu an bu programdan sonra kanal kapanır" açıklamasıyla da dikkat çekti.