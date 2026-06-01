Selena Gomez yetişkin içerikli filmde yer alacağı için heyecanlı!

Selena Gomez’in dört saatlik, yetişkin içerikli yeni bir filmde rol alacağı haberi hayranlarını şaşkına çevirirken, yakın çevresi bu cesur tercihin aslında uzun süredir beklenen bir adım olduğunu söylüyor.

Gomez, ödüllü yönetmen Brady Corbet’in yeni yetişkin içerikli filmi The Origin of the World’de rol almaya hazırlanıyor. Kulis bilgilerine göre yapımın, 1997 yapımı kült film Boogie Nights havasında olacağı konuşuluyor.

Daily Mail’e konuşan bir kaynak, “İnsanlar Selena’nın Spring Breakers filminde oynadığını unutuyor. O filmdeki çıplaklık, uyuşturucu temaları ve Selena’nın canlandırdığı karakter, onun Barney ve Disney geçmişinden tamamen farklıydı” dedi.

Kaynak, “Yaş aldıkça kendini sınayan işler yapmaya başladı. Aynı zamanda sektörde büyümesine de izin verdi” ifadelerini kullandı. Kaynağa göre Gomez, artık sadece pop yıldızı değil, güçlü bir oyuncu olarak da görülmek istiyor:

“Selena ödül kazanmayı ve ciddi bir oyuncu olarak değerlendirilmek istiyor. Önceki rollerinin çoğu oldukça standarttı. Daha keskin ve cesur projelerde yer almayı kariyerini uzatmanın bir yolu olarak görüyor.”