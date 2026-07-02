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Selin Genç “Aşk ve Taht” dizisiyle anlaştı

“Aşk ve Taht” dizisinde kadro şekilleniyor. Akın Akınözü'nün başrolde olduğu diziye Selin Genç de dahil oldu.

Nebahat Kübra Akalın

“Aşk ve Taht” dizisinin provaları sürüyor. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun en kudretli yıllarının geçtiği Alaaddin Keykubat’lı döneminin işleneceği dizinin kadrosuna “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Teşkilat” gibi fenomen dizilerle akıllda yer eden Selin Genç katıldı.

Selin Genç “Aşk ve Taht” dizisiyle anlaştı 1

HAREMİN KALFASI DİLRUBA

Başarılı oyuncu, Taylan Biraderler’in yöneteceği dizide “Dilruba Hatun” karakterine hayat verecek ve haremin kalfası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizide Akın Akınözü, Simay Barlas, Ferit Kaya, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu ve Halil İbrahim Ceyhan rol alacak.

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Selin Genç
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