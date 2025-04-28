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Selma Blair kırmızı halıda bir anda eteğini kaldırdı! O anlar viral oldu

Selma Blair, Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü Betsey’e takdim etmeden önce fırfırlı altın eteğini kaldırıp kedili iç çamaşırını gösterdi! şakacı kedili iç çamaşırını gösterdi!

Selma Blair kırmızı halıda bir anda eteğini kaldırdı! O anlar viral oldu
Kubra Akalın

Selma Blair ve ünlü tasarımcı Betsey Johnson, Daily Front Row’un 9. Yıllık Moda Ödülleri'nde kırmızı halıya damga vurdu. 52 yaşındaki aktris, gece boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, 82 yaşındaki moda ikonu Johnson'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü takdim etti.

Ancak gecenin en çok konuşulan anı ödül töreni öncesinde yaşandı. 52 yaşındaki Blair ve 82 yaşındaki Johnson, ödül töreni öncesi basının karşısına birlikte çıktı.

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İkilinin samimi halleri dikkat çekerken, Blair'in şakacı tavrı herkesi güldürdü. Oyuncu, metalik altın tonlarındaki fırfırlı eteğini kaldırarak Johnson’a kedili iç çamaşırını gösterdi.

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Bu samimi ve eğlenceli an, Johnson’ın TikTok hesabında 821.000 takipçisiyle paylaşıldı. Paylaşıma, “Londra’yı gördüm, Fransa’yı gördüm, Selma’nın... muhteşem kişiliğini gördüm” notu düşüldü.

Gece boyunca uyumlu tarzlarıyla da dikkat çeken ikili, aynı elbisenin farklı versiyonlarını tercih etti. Askısız ve kabarık etekli elbiseleriyle moda şovuna dönüşen anları, davetlilerden tam not aldı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
moda
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