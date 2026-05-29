Semih Yankı "Benim bayramım değil" dedi, tepki yağdı!

'Seninle Bir Dakika' adlı şarkıyla 1975 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil eden Semiha Yankı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kurban Bayramı'na dair yaptığı paylaşımla dikkat çeken Yankı'ya tepki yağdı. Semiha Yankı "Bu bayram benim bayramım değil.. O yüzden kutlamıyorum" notuyla X'te bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Yankı paylaşıma gelen tepkilerden sonra bir paylaşım daha yaptı.

Semiha Yankı gelen tepkilere de tepki göstererek şunları yazdı:

"Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı. Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne..."