Seren Ay Çetin Survivor'dan ayrıldı mı? Sevgilisi yüzünden konseyi terk etmişti

Seren Ay Çetin'in sevgilisi Sadai Farzaliyev bir anda gündeme geldi. Sadai Farzaliyev Acun Medya'ya tehdit mesajları gönderdi. Sadai Farzaliyev'in Acun Medya'ya ve bazı yarışmacılara yönelik tehdit içeren mesajları Seren Ay'ı rahatsız etti. Seren Ay yaşananlardan sonra konseyi terk etti.

Seren Ay'ın konseyi terk etmesi üzerine "Survivor Seren Ay diskalifiye mi oldu?" sorusu akıllara geldi. Ilıcalı, Seren Ay'a 24 saat süre verdi. Seren Ay Çetin son olarak kararını verdi ve açıkladı.

SEREN AY ÇETİN SEVGİLİSİNE SESLENDİ

Acun Ilıcalı konseyde "Seren Ay şu anda pişman. Tepkisi de Sadai'yeydi" dedi ve sözü Seren Ay'a bıraktı. Yarışmacı şu açıklamaları yaptı:

"Erkek arkadaşım adına çok üzüldüm. Mesajlar attığı kişiler beni seviyor ben de onları seviyorum ve kendimi çok mahcup hissettim. Bu yüzden daha fazlasını dinlemek istemedim ve çıktım konseyden. Burada olmayı seviyorum. Düşününce ayrılmak istemiyorum tekrardan özür dilerim."

Seren Ay nişanlısı Sadai'ye seslenerek "Benim sende en sevdiğim huyun efendiliğindi bu davranışı sana yakıştıramadım. Seni çok özledim. Bunları beni özlediğin için yaptığını biliyorum ama bizi izleyen ailelerimizi de düşün" dedi.