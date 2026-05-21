Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi.

Cansu Çamcı

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.

KADİR İNANIR ENTÜBE EDİLDİ!

Tedavisi yoğun bakımda süren usta sanatçı bugün entübe edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, ‘Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.’ dedi.

