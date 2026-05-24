Seren Serengil Kılıçdaroğlu'na seslendi: İnsanlar neler konuşuyor hakkınızda...

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun destekleyenler olduğu kadar eleştirenler de bulunuyor. Seren Serengil de gündeme sessiz kalmadı ve Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"Gerçekten adınıza üzülüyorum…" diyerek söze başlayan Seren Serengil şunları yazdı:

"Heyecanla büyük bir coşkuyla, yıllarca hiçbir şeyini değiştiremediğiniz CHP’nin başına; sırf CHP kaybetsin diye getirilişinizi sanırım halkın oylarıyla seçilmiş bir başkan gibi hissederek unvanınızı hemen “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı” olarak değiştirdiniz. İnsanlar hakkınızda neler konuşuyor sizin adınıza o kadar üzülüyorum ki. Efendi, nezaketli bir beyefendisiniz; iyi bir muhasebeci, iyi bir mali müşavir olabilirsiniz ama CHP başkanı olmadığınızı başaramadığınızı gördünüz bu nedenle de gönderildiniz."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"SİZE EN BÜYÜK TAVSİYEM"

Serengil devamında ise "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönettiniz. Ancak gerçek şu ki; girdiğiniz hiçbir genel seçimde başarı elde edemediğiniz için parti tabanı ve delegeler değişim istedi. Bugün mesele artık kişisel bir mücadele değil, milyonlarca seçmenin umutlarını temsil eden bir partinin geleceğidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'na tavsiye de veren Serengil "Yani size tavsiyem şudur ki, inin artık çünkü; bazen en büyük alkış, sahneden inerken gelir" dedi.