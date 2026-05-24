MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Seren Serengil Kılıçdaroğlu'na seslendi: İnsanlar neler konuşuyor hakkınızda...

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na Seren Serengil'den tepki geldi. Seren Serengil "Bir siyasi partiyi ayakta tutan şey sadece koltuk değil; halkın iradesi, değişim talebi ve demokrasiye duyulan saygıdır" dedi.

Seren Serengil Kılıçdaroğlu'na seslendi: İnsanlar neler konuşuyor hakkınızda...

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun destekleyenler olduğu kadar eleştirenler de bulunuyor. Seren Serengil de gündeme sessiz kalmadı ve Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"Gerçekten adınıza üzülüyorum…" diyerek söze başlayan Seren Serengil şunları yazdı:

Seren Serengil Kılıçdaroğlu na seslendi: İnsanlar neler konuşuyor hakkınızda... 1

"Heyecanla büyük bir coşkuyla, yıllarca hiçbir şeyini değiştiremediğiniz CHP’nin başına; sırf CHP kaybetsin diye getirilişinizi sanırım halkın oylarıyla seçilmiş bir başkan gibi hissederek unvanınızı hemen “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı” olarak değiştirdiniz. İnsanlar hakkınızda neler konuşuyor sizin adınıza o kadar üzülüyorum ki. Efendi, nezaketli bir beyefendisiniz; iyi bir muhasebeci, iyi bir mali müşavir olabilirsiniz ama CHP başkanı olmadığınızı başaramadığınızı gördünüz bu nedenle de gönderildiniz."

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"SİZE EN BÜYÜK TAVSİYEM"

Serengil devamında ise "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönettiniz. Ancak gerçek şu ki; girdiğiniz hiçbir genel seçimde başarı elde edemediğiniz için parti tabanı ve delegeler değişim istedi. Bugün mesele artık kişisel bir mücadele değil, milyonlarca seçmenin umutlarını temsil eden bir partinin geleceğidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'na tavsiye de veren Serengil "Yani size tavsiyem şudur ki, inin artık çünkü; bazen en büyük alkış, sahneden inerken gelir" dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel paylaşımı gündem olmuştu! Yeni dizisi belli olduÖzgür Özel paylaşımı gündem olmuştu! Yeni dizisi belli oldu
Genç aşkını suya attı! Sezonu böyle açtılarGenç aşkını suya attı! Sezonu böyle açtılar

Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.