Serena Williams’a Met Gala öncesi partideki kıyafeti eleştirildi: “Ucuz ve zevksiz”

Tenis dünyasının efsane ismi Serena Williams, New York’ta düzenlenen Anna Wintour’ın Met Gala öncesi davetinde giydiği cesur kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturdu. 44 yaşındaki Williams, kırmızı payetli, sırt dekolteli ve yanları açık tasarımıyla dikkat çektiği elbisesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gecede siyah Louboutin topuklularla kombin yaptığı iddialı elbisesiyle boy gösteren Williams, platin sarısı saçlarını açık bırakırken görünümü sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar ünlü sporcunun tarzını “ucuz”, “zevksiz” ve “abartılı” olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda “çok kötü bir seçim”, “fazla açık ve yakışıksız” gibi ifadeler dikkat çekerken, bazı kullanıcılar kıyafetin tasarımını da eleştirdi.

14 KİLO VERMİŞTİ

Serena Williams, geçtiğimiz aylarda 14 kilo vermesinin ardından cesur pozlar vermişti.