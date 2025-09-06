MAGAZİN

Serenay Sarıkaya'dan Ayşe Barım isyanı! "Yaşam mücadelesi veriyor"

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Serenay Sarıkaya, Barım için destek paylaşımı yaptı.

Kubra Akalın

Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Son olarak Ayşe Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Ciddi sağlık sorunları yaşayan Barım son olarak bir mektup kaleme aldı. Mektubunda sağlık durumuna dikkat çeken Ayşe Barım, son 3 ay içerisinde kalp rahatsızlığından kaynaklı olarak 6 kez baygınlık geçirdiğini açıkladı.

Hastalığına ilişkin sağlık kurumlarının resmi raporlarını kaynak gösteren Barım, bu süre kapsamında 30 kilo kaybettiğini belirtti. Son olarak, 'Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir?' sorusunu soran Ayşe Barım hakkında Serenay Sarıkaya'dan paylaşım geldi.

Sarıkaya sosyal medya paylaşımında "Tek başına bir kadın 56 yaşında, hayatı boyunca çalışmış, politikayla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmamış ancak 227 gündür cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor. Masumiyetine olan inancımız tam. Bu kadın sessizlik içerisinde bu kadar aydır ölümünü bekliyor. Ayşe Barım ÖLMESİN!” dedi.

