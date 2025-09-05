MAGAZİN

Serenay Sarıkaya Instagram'da paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "Türkiye'nin en güzeli"

Mert Demir ile ilişkisi devam eden Serenay Sarıkaya bir süredir sosyal medyadan uzak duruyor. Çok az paylaşım yapan Sarıkaya yaz post'u ile dikkat çekti. Oyuncu beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla fit halini de gösterdi.

Kubra Akalın

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile mutlu bir ilişki yaşayan ünlü oyuncu bir süredir sosyal medyada aktif değildi. Uzun süredir paylaşım yapmayan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla bu kez yaz sezonuna veda etti.

Serenay Sarıkaya, tatil döneminde gezdiği yerlerden kareleri ve özel anılarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun “Yerler ve anılar” notuyla yayınladığı gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Beyaz bikinisiyle plajda verdiği pozları da paylaşımına ekleyen oyuncuya yorum yağdı. Kullanıcılar, “Türkiye’nin en güzel kadını” ve “Artık ekranlara geri dön” gibi yorumlarla ünlü isme destek verdi.

