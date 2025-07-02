Serenay Sarıkaya yeni yaşını kutladı! Minik bikinisiyle pozları olay oldu

Mert Demir ile ayrılık yaşadığı iddialarına paylaşımla nokta koyan Serenay Sarıkaya yeni yaşını da sevgilisiyle kutladı. Serenay Sarıkaya'nın peş peşe yaptığı doğum günü paylaşımları olay oldu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Sarıkaya, yeni yaşı için paylaştığı bikinili pozlarıyla kutladı.

Tanga bikinisiyle fiziğini sergileyen Sarıkaya'ya fotoğrafları paylaşır paylaşmaz adından söz ettirdi.

Sarıkaya bikini pozlarından kısa süre sonra ise sevgilisi Mert Demir ile romantik karelerini paylaşarak dikkat çekti. Oyuncu paylaşımına "Doğum günüm kutlu olsun" notunu düştü.

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 doğumlu. fiziğiyle de sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya’nın boyu 1.75 cm.

Serenay Sarıkaya güzel fiziğiyle de adından söz ettiriyor. Bacaklarında selülit olmaması için haftada üç defa masaj yaptıran oyuncu, profesyonel destek ve edindiği alışkanlıklar sayesinde her zaman bakımlı kalmayı başarıyor.