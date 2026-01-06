Serpil Çakmaklı uzun zaman sonra ortaya çıktı! "Kendine iyi bakmış"

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Serpil Çakmaklı gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medyada zaman zaman son halini paylaşan Çakmaklı uzun zaman sonra Ketenpere galasında ortaya çıktı.

63 yaşındaki Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekti. Yeni yıla Kıbrıs'ta girdiğini söyleyen Yeşilçam'ın cesur oyuncularından Çakmaklı; Kıbrıs'tan ev almayı düşündüğünü de söyledi.

Snob Magazin'e konuşan Çakmaklı; 2026 için senaryoları okuduğunu da açıkladı. Serpil Çakmaklı'nın son haline ise sosyal medyada "Yıllara meydan okuyor", "Kendine güzel bakmış" yorumları yapıldı.

OLAY İDDİA GÜNDEM OLMUŞTU

Çakmaklı’nın Banu Alkan’la beraber rol aldığı “Bu İkiliye Dikkat” filmi uzun yıllar konuşulmuştu. Filmin yayınlanmasından bir yıl sonra Banu Alkan’ın verdiği bir röportajda Serpil Çakmaklı için “Bana lezbiyen ilişki teklif etti” dediği ortaya çıkmıştı.