Sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın’ın mezar taşı yapıldı

Türk sinemasına damgasını vurmuş isimlerden usta sanatçı Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

22 Mart'ta yaşama veda ettiği öğrenilen Filiz Akın, vasiyeti üzerine sessiz sedasız bir şekilde defnedildi.

Ölümüyle yasa boğan usta sanatçı, vasiyeti gereği cenazesi sadece ailesinin katılımıyla sessiz sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MEZAR TAŞI YAPILDI

Filiz Akın'ın mezar taşının yapıldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kabrinin de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendiği görüldü.

Ünlü sanatçının oğlu İlker İnanoğlu'nun Instagram hesabından annesiyle birlikte yaptığı son paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

''ORADA BEKLE BİZİ''

Ünlü sanatçının oğlu İlker İnanoğlu, acı haber sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımı yapmıştı. İlker İnanoğlu, gönderisine; ''Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi.'' notunu düşmüştü.