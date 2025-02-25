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Sevda Türküsev İrem Derici'yi uçaktan inince eleştirdi! Küfürler, bağırmalar' dedi bir küfür daha yedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2025 07:17
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Sevda Türküsev, İrem Derici ile aynı uçaktaydı! Uçaktan iner inmez şarkıcı ve ekibine ağzına geleni söyleyen Türküsev'in sözlerini duyan İrem Derici dayanamadı. Derici fena bir küfürle olaya dahil oldu. İşte İrem Derici ve Sevda Türküsev arasında yaşananlar...

Sevda Türküsev İrem Derici'yi uçaktan inince eleştirdi! Küfürler, bağırmalar' dedi bir küfür daha yedi

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile tartışmalı açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Sevda Türküsev, bir uçak yolculuğunda karşılaştı. Uçuş boyunca herhangi bir sorun yaşanmazken, uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşup gülmeleri, Türküsev’i rahatsız etti.

Bu durumu sosyal medya hesabından bir video ile paylaşan Türküsev, Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini iddia etti. Ancak İrem Derici de sessiz kalmayarak, sosyal medyada Türküsev’e yanıt verdi.

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"KÜFÜRLÜ KONUŞMALAR..."

Türküsev, uçaktan indikten sonra "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" diyerek isyan etti.

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KÜFÜRLÜ YANITI ŞOKE ETTİ

Türküsev’in eleştirilerini gören İrem Derici de sessiz kalmadı tabii. Derici “Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla" diyerek tepki gösterdi.

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İrem Derici bununla da kalmadı X'te Sevda Türküsev'i alıntılarak "Kim bu s.k" diyerek dumura uğrattı. Daha sonra ise "Avukatın da mı var senin" diyerek dalga geçti.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sevda hanım medeni biridir
İrem Derici yi TV programlarından tanıyoruz patavatsızlığıyla ün salmış biri
edepsizlik her yeri sarmış eline üç otuz para geçiren sapıtıyor resmen .
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