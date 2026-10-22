Sevdan Bir Ateş 8. bölüm 1. fragman izle! 'İzlemeyeceğimizi söylemiştik'

Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi “Sevdan Bir Ateş” reytinglerde başarılı bir seyir izleyerek haftalardır zirveye yerleşiyordu.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı dizi bu hafta reytinglerde kan kaybetti ve zirveyi Yeraltı dizisine kaptırdı. Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06'yı gördüğü 4. bölümden bu yana 3,5 puana yakın kaybetti.

ZİRVEYİ KAPTIRDI

Sevdan Bir Ateş'in 7. bölümü Total'de 6,74, AB'de 5,64, ABC1'de 6,52 reyting aldı. Dizi, üç listede de üçüncü sıraya geriledi. Dizinin yeni bölümünün ardından 8. bölümden ilk tanıtım geldi.

SEVDAN BİR ATEŞ 8. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Senin deli dediğin kadını seviyorum ben hala!” #SevdanBirAteş’in yeni bölüm tanıtımı yayında! ❤️‍🔥 #SevdanBirAteş yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00’de Show TV’de!❤️‍🔥 @ShowTV @cnpfilmresmi https://t.co/aSUeailGCB — Sevdan Bir Ateş (@sevdanbiratestv) October 21, 2026

TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicisini pek tatmin etmedi. Sevdan Bir Ateş için sosyal medyada; 'İzlemeyeceğimizi söylemiştik', 'DNA değişirse bırakacağımızı söyledik', 'DNA testi değiştirme olayını kınıyorum boykot ediyorum', 'Çoğu kişi izlemez artık baydı', 'Döndür döndür başa sarıyorlar hep' gibi yorumlar yapıldı.