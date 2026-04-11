Sevdiğim Sensin 10. bölüm fragmanı: Ferman'a yorum yağdı

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Sevdiğim Sensin, her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin heyecan dozu her geçen gün artarken reytinglerde de büyük başarı sağlanıyor.



Fenomen olan Star TV dizisinden yeni fragman da geldi. Sevdiğim Sensin 10. bölüm fragmanında Ferman’ın Feride’ye “Derya” diye seslenmesi dikkat çekti.

Erkan ise Dicle’yi köyüne götürerek Derya’nın mezarını göstermek zorunda kalıyor. Dicle’nin ablasının mezarına battaniye örttüğü duygusal tanıtımda Erkan, Civan’ın itirazlarına rağmen Derya’nın yaşadığını Dicle’ye söylemeye karar veriyor.

Sevdiğim Sensin 10. bölüm fragmanında Ferman'ın Derya'yı fark etmesi de dikkat çekti. Dizinin kötü karakteri Ferman'a dair seyircilerden sitem dolu mesajlar da gecikmedi.

Seyirciler "Yeter artık Ferman", "Ferman karakterini biraz silikleştirsinler", "Ferman ön plandan çıkmalı" yorumları yapıldı.