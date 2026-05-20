Sevdiğim Sensin 14. bölüm öncesi fotoğraflar! 'Civnil' fanları mest oldu

Sevdiğim Sensin yeni bölüm öncesi fotoğraflar yayınlandı. Sevdiğim Sensin 14. bölüm öncesi çiftler öne çıktı.

Dicle, yıllardır yasını tuttuğu ablasıyla ilgili gerçeği öğrenince yeni bir ikilemle baş başa kalır. Bir tarafta ona gerçeği söyleyen Kadir, diğer tarafta ise ondan gerçeği saklayan Erkan vardır. Fakat Erkan’la yüzleştiğinde, ablasının gerçekten de yaşadığını öğrenmesi Dicle için büyük bir yıkım olur. Bu yıkımın ardından kendini toparlamaya çalışan Dicle, ablasını bulmak için güçlü ve umutlu kalmaya çalışır.

Hamdi’nin ölümü ise Aldurlar’ın üzerine kara bir bulut gibi çökerken; köşkte yas, öfke ve hesaplaşmalar birbirine karışır. Esat geri dönüşü olmayan bir karar alırken, İnci yaptıklarının bedelini ödediği bir durumun içine düşer.

Ferman ise karanlık planlarının peşinden sessizce ilerler. Hem Derya’nın yaşama ihtimalini öğrenmesi hem de Civan’ın bu gerçeği ondan saklamış olması nedeniyle büyük bir öfkeye kapılır. Özellikle Civan’a duyduğu öfke, ikili arasında büyük bir hesaplaşmaya neden olur. Bu hesaplaşmanın bedelini ise Civan ağır öder. Ferman, ona karşı sinsi bir plan kurar. Bu plan; Nilüfer’in de zarar göreceği, Civan ile Nilüfer aşkının sınanacağı bir sürecin başlangıcı olur.

Feride’nin geçmişine dair parçalar yavaş yavaş yerine otururken, Tahir’le çıktığı yolculukta kendi başına adımlar atmaya başlar. Geçmişinin ve kim olduğunun cevabını bulacağı kişiye ulaşmasına ise çok az kalır.

Erkan’ın Dicle’ye büyük bir teklif yapacağı sırada öğreneceği bir bilgi ise o teklifin önüne geçer.

Sevdiğim Sensin 14. bölüm öncesi fanlar bazı çiftlerin karelerine ise beğeni yağdırdı. Dicle ve Erkan kadar diğer çiftler de beğeni topladı.