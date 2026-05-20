Emilia Clarke yıllar sonra açıkladı: 35 yaşında yumurtalarını dondurdu

Emilia Clarke, yaşadığı ağır sağlık sorunlarının ardından 35 yaşında yumurtalarını dondurduğunu açıkladı. İki kez beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncu, yıllarca büyük acılar yaşadığını ve ileride anne olabilmek için bu kararı aldığını söyledi.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, verdiği samimi röportajda hayatının en zor dönemlerini anlattı. 39 yaşındaki oyuncu, 20’li yaşlarında iki kez beyin anevrizması geçirdiğini ve bu süreçte ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi. İlk anevrizmanın ise Game of Thrones dizisinin ilk sezonuyla dünya çapında üne kavuşmasının hemen ardından yaşandığı belirtildi.

Ünlü oyuncu, geçirdiği iki beyin ameliyatının yanı sıra babasını da kanser nedeniyle kaybettiğini ifade etti. Yaşadığı sağlık sorunları ve büyük yas sürecinin ardından geleceğe dair önemli kararlar aldığını söyleyen Clarke, 35 yaşında yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.

The Times’a konuşan oyuncu, “35 yaşındaydım ve yumurtalarımı dondurdum. O yaşlarda birçok kadın aynı şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Emilia Clarke
