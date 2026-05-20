Emilia Clarke yıllar sonra açıkladı: 35 yaşında yumurtalarını dondurdu

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, verdiği samimi röportajda hayatının en zor dönemlerini anlattı. 39 yaşındaki oyuncu, 20’li yaşlarında iki kez beyin anevrizması geçirdiğini ve bu süreçte ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi. İlk anevrizmanın ise Game of Thrones dizisinin ilk sezonuyla dünya çapında üne kavuşmasının hemen ardından yaşandığı belirtildi.

Ünlü oyuncu, geçirdiği iki beyin ameliyatının yanı sıra babasını da kanser nedeniyle kaybettiğini ifade etti. Yaşadığı sağlık sorunları ve büyük yas sürecinin ardından geleceğe dair önemli kararlar aldığını söyleyen Clarke, 35 yaşında yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.

The Times’a konuşan oyuncu, “35 yaşındaydım ve yumurtalarımı dondurdum. O yaşlarda birçok kadın aynı şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bir dönem kendisini tamamen dış dünyadan soyutlamak istediğini de anlatan Clarke, “Kapımı kapatıp kendi dünyama çekilmek istediğim yıllar oldu. Çok gençtim ve sektöre başladığımda ne yaşadığımı tam anlamıyla bilmiyordum” dedi.

Öte yandan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda sağlık sorununa neden olan damar zayıflığının kalıtsal olduğunu düşündüğünü söylemişti. İleride çocuk sahibi olması halinde aynı rahatsızlığın çocuğunda olup olmadığını hemen kontrol ettirmek isteyeceğini de dile getirmişti.