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Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si için ilk teklif ona gitti denmişti! İlayda Alişan son noktayı koydu

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol karakteri Eleni'ye genç oyuncu Ava Yaman hayat veriyor. Dizideki bu rol için Ava Yaman'dan önce İlayda Alişan'a teklif gittiği iddiaları sosyal medyada yayıldı. İlayda Alişan son noktayı koydu.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si için ilk teklif ona gitti denmişti! İlayda Alişan son noktayı koydu
Öznur Yaslı İkier

Cuma günlerinin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Her bölümüyle ses getiren dizi bu defa bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si için ilk teklif ona gitti denmişti! İlayda Alişan son noktayı koydu 1

Dizinin başrollerinden biri olan ve Ava Yaman'ın hayat verdiği Eleni karakteri için ilk teklifin İlayda Alişan'a gittiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si için ilk teklif ona gitti denmişti! İlayda Alişan son noktayı koydu 2

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Alişan, katıldığı bir etkinlikte çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. İlayda Alişan, kendisine yöneltilen soruya “Hayır, öyle bir şey olmadı.” yanıtını verdi. Böylece sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanlamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Ava Yaman
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