Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si için ilk teklif ona gitti denmişti! İlayda Alişan son noktayı koydu

Cuma günlerinin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Her bölümüyle ses getiren dizi bu defa bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Dizinin başrollerinden biri olan ve Ava Yaman'ın hayat verdiği Eleni karakteri için ilk teklifin İlayda Alişan'a gittiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Alişan, katıldığı bir etkinlikte çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. İlayda Alişan, kendisine yöneltilen soruya “Hayır, öyle bir şey olmadı.” yanıtını verdi. Böylece sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanlamış oldu.