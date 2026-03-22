Sevdiğim Sensin 7. bölüm fragmanı! Her detayı dikkat çekici

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye başladı. Dizi son bölümüyle tüm kategorilerde zirvedeki yerini aldı. Sevdiği

Tanıtımda, Erkan’ın Dicle’yi kurtarmayı başardığı görülürken, Burçin’in hastaneye kaldırılmasıyla Dicle, Fatoş ve İnci’nin hedefi oluyor. Tahir’in İnci’ye babasının kim olduğu konusunda hesap sorması dikkat çekerken, Civan’ın Dicle’ye sarılması duygusal anlara sahne oluyor.

FERİDE DİKKAT ÇEKTİ

Ağır yaralanan Burçin için dua eden Dicle’den Nilüfer’in özür dilemesi, yeni bir sayfanın açılabileceğinin sinyalini veriyor. Dicle’nin mücadelesine Erkan’ın hayran olduğu tanıtımda Ferman, Dicle’nin karşısına çıkıyor.

Tanıtımın finalinde ise Feride’nin Dicle’yi korumaya çalışması, yaklaşan tehlikenin habercisi oluyor.



İşte Sevdiğim Sensin 7. bölüm fragmanı: