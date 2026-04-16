Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman? Star Tv 16 Nisan 2026 yayın akışı

Sevdiğim Sensin dizisinin bu akşam olup olmayacağı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından dün akşam dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi.

SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Bu akşam dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmazken kanalların yayın akışında son dakika değişikliği gündeme gelebilir.

Star Tv'nin güncel yayın akışına bakıldığında Sevdiğim Sensin'in yeni bölümünün yer aldığı görülüyor.

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ferman’ın ansızın köşke gelişi, tüm aileyi köşeye sıkıştırır ve Aldur ailesinde büyük bir kırılmaya neden olur. İnci’nin çevirdiği bazı oyunların ortaya çıkması da bu kırılmayı derinleştiren bir diğer etken olur. Esat, ilk kez İnci’ye karşı bu denli sert bir öfke duyar. Esat tarafından İnci’ye verilen ceza ise onun asla kabul edemeyeceği türdendir.

Dicle ise hayatı boyunca kaçtığı korkularıyla yeniden yüzleşirken, yaşananların sorumluluğunu bir kez daha omuzlarında hisseder.

Yatırım görüşmesinin yarıda kalmasıyla birlikte Erkan da iki cephede birden sıkışır. Bir yanda ailesinin geleceği, diğer yandaysa Dicle’nin güvenliği vardır.

Bu sırada Ferman’ın elindeki büyük koz, herkesi beklenmedik bir çıkmaza sürükler. Alınan karar, Ferman karşısında herkesi çaresiz bırakırken, köşkteki gerilim her geçen an daha tehlikeli bir hâl alır.

Erkan’ın tüm koruma çabasına rağmen, Dicle’yi geçmişle ilgili öğrendiği bir gerçek derinden sarsar. İlk kez bu kadar savrulur ve içine düştüğü çıkmazda ne yapacağını bilemez hâle gelir. Erkan, Dicle’nin mutluluğu için harekete geçer; ancak bu, onu geri dönüşü olmayan bir sırrın eşiğine getirir.