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Sevdiğim Sensin’in Civan’ı diziden ayrıldı mı? Barış Baktaş askere gidiyor

Sevdiğim Sensin dizisinde hayat verdiği Civan rolüyle beğeni toplayan Barış Baktaş, Muş’ta çekilen “Babamın Damadı” filmindeki sahnelerini tamamladı ve vatani görevini yapmak için hazırlanmaya başladı. Oyuncunun Sevdiğim Sensin’den ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi.

Sevdiğim Sensin’in Civan’ı diziden ayrıldı mı? Barış Baktaş askere gidiyor

Sezonun en iddialı dizilerinden olan Sevdiğim Sensin'de Civan rolüyle beğeni toplayan Barış Baktaş sezon arasında da dinlenmedi. Başarılı oyuncu, Muş’ta çekilen “Babamın Damadı” filmindeki sahnelerini tamamladı.

Sevdiğim Sensin’in Civan’ı şimdi ise vatani görevini yapmak için hazırlanmaya başladı. Önce asker tıraşı yaptıran Baktaş’ın 4 Temmuz'da birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Sevdiğim Sensin’in Civan’ı diziden ayrıldı mı? Barış Baktaş askere gidiyor 1

Askerlik görevini Tekirdağ’da yapacak olan başarılı oyuncu, 29 Temmuz’da terhis olacak ve ağustos ayında “Sevdiğim Sensin”in ikinci sezon çekimlerinde yer alacak.

Sevdiğim Sensin’in Civan’ı diziden ayrıldı mı? Barış Baktaş askere gidiyor 2

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Anahtar Kelimeler:
Sevdiğim Sensin dizisi
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