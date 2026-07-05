Sevdiğim Sensin’in Civan’ı diziden ayrıldı mı? Barış Baktaş askere gidiyor

Sezonun en iddialı dizilerinden olan Sevdiğim Sensin'de Civan rolüyle beğeni toplayan Barış Baktaş sezon arasında da dinlenmedi. Başarılı oyuncu, Muş’ta çekilen “Babamın Damadı” filmindeki sahnelerini tamamladı.

Sevdiğim Sensin’in Civan’ı şimdi ise vatani görevini yapmak için hazırlanmaya başladı. Önce asker tıraşı yaptıran Baktaş’ın 4 Temmuz'da birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Askerlik görevini Tekirdağ’da yapacak olan başarılı oyuncu, 29 Temmuz’da terhis olacak ve ağustos ayında “Sevdiğim Sensin”in ikinci sezon çekimlerinde yer alacak.