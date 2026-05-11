Sevdiğim Sensin sezon finali belli oldu! O isim ayrılıyor

Perşembe günlerine damga vuran Sevdiğim Sensin ne zaman final yapacak? Reytingleri iyi giden diziden haberler var...

Star TV’nin başrollerini Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Ay Yapım imzalı dizinin sezon final tarihi belli oldu. “Sevdiğim Sensin” 4 Haziran Perşembe günü sezon arası verecek.

ELÇİN ZEHRA İREM AYRILIYOR

Dizide vedalar da yaşanacak. Reyting rekortmeni dizinin Burçin’i Elçin Zehra İrem, ekibe veda edecek. Başarılı oyuncu sezon finalinde diziden ayrılacak.

Sosyal medyada Burçin'in vedası konuşurken "Ferman da gitsin" yorumları gecikmedi.