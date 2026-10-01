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Sevdiğim Sensin yine ekrana kilitledi: Sert rüzgarlar esecek

Star TV’nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi Sevdiğim Sensin’de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Uzak Şehir’den kadroya katılan Alper Çankaya’nın gelişiyle hikâyede dengeler değişiyor.

Sevdiğim Sensin yine ekrana kilitledi: Sert rüzgarlar esecek
Sariye Nur Dönmez

Star TV ekranlarının sevilen yapımlarından Sevdiğim Sensin, yeni sezonunda da izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam ekrana gelen 19. bölümünde, Erkan'ın geçmişine ilişkin uzun süredir saklanan sır hikayenin merkezinden yer alıyor.

Sevdiğim Sensin yine ekrana kilitledi: Sert rüzgarlar esecek 1

REYTİNGLERDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümüyle dikkat çeken Sevdiğim Sensin, Total grubunda 5,13 izlenme oranı ve 16,57 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 5,10 izlenme oranı ve 15,12 izlenme payı elde ederek iki kategoride günün birincisi oldu. Dizi, AB grubunda da 4,26 izlenme oranı ve 14,46 izlenme payına ulaştı.

Sevdiğim Sensin yine ekrana kilitledi: Sert rüzgarlar esecek 2

Son bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Dicle'nin, İnci ve Tahir'in uzun süredir sakladığı sırrı öğrenmesi oldu. Dicle, Erkan'ın Fikret'in oğlu olduğunu öğrenirken İnci'yle yaşadığı yüzleşmeye Erkan'ın da şahit olması yeni bölüm öncesinde merakı artırdı.

UZAK ŞEHİR’DEN SEVDİĞİM SENSİN’E

Yeni sezonda Uzak Şehir dizisinden Sevdiğim Sensin dizisine transfer olan Alper Çankaya'nın hayat verdiği Ali Cabbar karakterinin de hikayenin katmanlı seyrini farklı bir yöne doğru çevirmesi bekliyor.

Sevilen dizide bir süre rüzgarlar sert esecek gibi görünüyor.

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Star TV Sevdiğim Sensin dizisi
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