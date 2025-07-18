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Sevgili kriterini tek tek sıralamıştı! Derin Talu bir madde daha ekledi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, aradığı sevgili kriterini açıkladıktan günler sonra yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi. Derin Talu, boy takıntısının olduğunu açıkladı ve "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın" ifadelerini kullandı.

Sevgili kriterini tek tek sıralamıştı! Derin Talu bir madde daha ekledi
Öznur Yaslı İkier

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SEVGİLİ KRİTERLERİNİ SIRALAMIŞTI

Her paylaşımı olay olan Derin Talu, daha önce bir erkekte aradığı kriterleri sıralamış ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımlamıştı.

Sevgili kriterini tek tek sıralamıştı! Derin Talu bir madde daha ekledi 1

Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri ise şu ifadeleri kullanarak sıralamıştı:

''Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar.''

Sevgili kriterini tek tek sıralamıştı! Derin Talu bir madde daha ekledi 2

Paylaşımlarında bir yenisini daha ekleyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu vurguladı ve "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın. Teşekkürler" notunu düştü.

Sevgili kriterini tek tek sıralamıştı! Derin Talu bir madde daha ekledi 3

Daha sonra bir gönderi daha yayımlayan Talu, "1.82'de olmaz mı diyenler, hayır olmaz" ifadelerini kullandı.

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Derin Talu
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