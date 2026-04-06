'Sevgilisi Nilperi Şahinkaya'yı dolandırdı' iddiası: Milyonları bulan transfer...

Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş Emre Yusufi ile ayrıldıktan bir süre sonra yönetmen Baturalp Bekar ile yeni aşka yelken açtı. Aşkları dolu dizgin giden ikiliden evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi.

"Moralim bozuk, hiç de keyfim yok. O yüzden konuşmak istemiyorum" diyerek iddialara yanıt vermeyen Nilperi Şahinkaya hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

GazeteMagazin'de yer alan iddiaya göre; Baturalp Bekar oyuncuyu dolandırdı. İddialara göre; Bakar’ın, Şahinkaya’nın mobil bankacılık hesabından onun bilgisi dışında defalarca para transferi yaptığı öne sürüldü.

ORTADAN KAYBOLDUĞU İDDİASI

Milyonları bulan bu işlemlerin ortaya çıkmasının ardından oyuncunun büyük tepki gösterdiği ve konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Bakar’ın ortadan kaybolduğu da iddialar arasında yer alıyor.