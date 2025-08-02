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Sezen Aksu, dostu Pakize Suda'nın vasiyetini yerine getirdi!

Sezen Aksu, 21 Aralık 2022'de tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde beyninde pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden arkadaşı Pakize Suda'nın vasiyetini gerçekleştirdi.

Sezen Aksu, dostu Pakize Suda'nın vasiyetini yerine getirdi!
Kubra Akalın

Demans teşhisi konulan Pakize Suda, 2022 yılında hayatını kaybetti. 70 yaşında hayatını kaybeden Suda, yıllar önce yaptığı açıklamada vasiyetini açıklayarak “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" demişti.

Sezen Aksu, Pakize Suda anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Erzurum Taşağıl sahasında 5 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidanlar dikildi.

Sezen Aksu, dostu Pakize Suda nın vasiyetini yerine getirdi! 1

DOSTLARI ADINA PEK ÇOK BAĞIŞ YAPTI

Sezen Aksu, 2008'de değerli müzik insanları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı sahasına 4 bin fidan, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümüyle de Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan bağışlamıştı.

Sezen Aksu, dostu Pakize Suda nın vasiyetini yerine getirdi! 2

Habertürk'te yer alan habere göre; Aksu; 2015’de söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut, 2018’de Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu, 2019 ‘da Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi, 2021’de Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı sahalarının her biri için 5 bin fidan, 2022’de Oğuz Aral anısına Kırklareli Osmancık sahasına 6 bin fidan, 2023’te Yaşar Gaga anısına Kırklareli Celaliye sahasına 5 bin fidan ve son olarak da 2024’te Egemen Bostancı anısına Kilis Yeniyurt sahasına 5 bin bağışlamıştı. Pakize Suda Hatıra Ormanı ile Sezen Aksu’nun katkılarıyla oluşturulan toplam 10 farklı hatıra ormanında toprakla buluşan fidan sayısı 50 bine ulaştı.

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