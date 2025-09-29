MAGAZİN

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in son hali... Ayrılık sonrası inzivaya çekilmişti!

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, oyuncu Alina Boz ile ayrıldıktan sonra magazin gündeminden uzaklaştı. Sezen Aksu'nun oğlu Mithan Can'ın son hali ortaya çıktı.

Kubra Akalın

Bir dönem Alina Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer uzun süredir gözlerden uzaktaydı.

Ayrılığın ardından Alina Boz hemen Umut Evirgen ile evlilik kararı alırken, Mithat Can Özer ise Portekiz'in Lizbon kentine yerleşmişti.

Ayrılık sonrası bir süre Lizbon'da inzivai bir hayat sürmeye başladığı öne sürülen Mithat Can Özer uzun süre sonra ortaya çıktı.

Mithat Can Özer çok uzun zaman sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mithat Can Özer saçı sakalı birbirine karışmış son haliyle ise görenleri şaşırttı.

MİTHAN CAN ÖZER KİMDİR?

Mithat Can Özer, 8 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sezen Aksu ve babası iş adamı Sinan Özer'dir.

Annesi Sezen Aksu Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde... albümünde söz ve müziği Mithat Can Özer'e ait "Tören" şarkısına da yer vermiştir. Yine ikili Yeni ve Yeni Kalanlar teklisinin aynı ismi taşıyan şarkısının söz ve müziği birlikte yazmıştır.

