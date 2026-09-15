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Shailene Woodley'nin Emmy törenindeki tuhaf kıyafeti...

Shailene Woodley'nin 78. Primetime Emmy Ödülleri'ndeki kırmızı halı görünümü hayranları şaşkına çevirdi.

Shailene Woodley'nin Emmy törenindeki tuhaf kıyafeti...

Emmy Ödülleri'ndeki kırmızı halı görünümleri her zamanki gibi gecenin en çok konuşulan konularının başında geldi. 34 yaşındaki oyuncu Shailene Woodley, gecede objektiflere poz verdi. Woodley'nin televizyon dünyasının en büyük gecesi için tercih ettiği kıyafet, stil danışmanı Karla Welch tarafından hazırlandı.

Woodley; üzerine tam oturmayan, göğüs dekolteli mavi bir bodysuit, taşlarla süslenmiş bol pantolon ve bordo opera eldivenlerinden oluşan oldukça sıra dışı bir kombin tercih etti.

Shailene Woodley nin Emmy törenindeki tuhaf kıyafeti... 1

Woodley, görünümünü iri taşlı gösterişli bir altın kolyeyle tamamlayarak dikkat çekici tarzını daha da abarttı.

Oyuncunun tarzına "Kıyafet o kadar kötü ki", "Ona bunun iyi göründüğünü kim söyledi? Aynaya baktı mı?", "Ne korkunç bir kıyafet" tepkiler yağdı.

Shailene Woodley nin Emmy törenindeki tuhaf kıyafeti... 2
Bazı hayranlar Woodley'nin görünümünü "tam bir karmaşa" olarak nitelendirirken, bazıları stilistinin işinden olması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Emmy Ödülleri
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