Eser West'in Cansel Çördük yorumu çok net! Son hali konuşuluyordu

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan evlilik programı 'Kısmetse Olur'da gelin adayı olan fenomen isim Cansel Çördük son haliyle sık sık gündeme geliyor. Bir deri bir kemik kalan Cansel'in son hali gündeme gelince akla yarışmada aşk yaşadığı Eser West de geliyor.

Son olarak Eser West yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Bir takipçisi West'e

“Evlenseydin şimdi çocuğun 10 yaşında olacaktı, vay be” yorumunu bıraktı.

Kısmetse Olur'da Cansel'le evliliğin eşiğine kadar gelen ve yarışmayı da onunla birinci tamamlayan Eser'in cevabı ise çok netti. Eski yarışmacı “Rabbim korumuş.” yorumuyla dikkat çekti.



SON HALİNE YORUM YAĞIYOR

Öte yandan yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Çördük'e sosyal medya hesabından, 'Eskiden çok güzeldin', 'Neden bu kadar operasyon yaptırdın', 'Duru güzelliği kaybolmuş' gibi yorumlar geliyor.

