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Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon fragmanı yayınlandı! Halef ne zaman?

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon için merakla beklenen ikinci tanıtım yayınlandı. Yeni sezonda kaza geçirerek hafızasını kaybeden Yıldız, Serhat’ı büyük bir sınavın içine sürükleyecek. Peki, Halef 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni bölüm tarihi ve ikinci sezon fragmanında yaşanacaklar...

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon fragmanı yayınlandı! Halef ne zaman?
Nebahat Kübra Akalın

NOW’ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Most Production imzalı dizinin yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Serhat ve Yıldız karakterlerinin hikâyesinde yaşanacak gelişmeler, yeni sezon öncesi heyecanı artırdı.

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon fragmanı yayınlandı! Halef ne zaman? 1

Sosyal medyada dizi fanları "Bomba gibi geliyoruz", "Çok iyi", "Artık başlasın" yorumlarında bulundu.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Halef 2. sezon fragmanı, Serhat ve Yıldız’ın hikâyesinde dengelerin tamamen değişeceğini gösterdi. Sezon finalinde evliliklerinin önündeki engelleri aşarak yeni bir başlangıç yapan çift, yeni sezonda beklenmedik bir olay nedeniyle birbirinden kopacak.
Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon fragmanı yayınlandı! Halef ne zaman? 2

Geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden Yıldız, Serhat’ı zor bir mücadelenin içine sürükleyecek. Serhat için artık aşkının peşinden gitmek ve Yıldız’ın kalbini yeniden kazanmak dışında bir seçenek kalmayacak.

HALEF 2. SEZONDA SERHAT VE YILDIZ'I NE BEKLİYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezonunda Serhat’ın ailesi, kökleri ve aşkı arasında verdiği mücadele daha da büyüyecek. Yıldız’ın hafızasını kaybetmesi, ikilinin aşkını yeni ve zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.
Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon fragmanı yayınlandı! Halef ne zaman? 3

Yeni sezonda kadroya katılan güçlü isimlerle birlikte hikâye genişlerken, Şanlıurfa’nın etkileyici atmosferi de dizinin hikâyesine eşlik edecek. Serhat ve Yıldız arasında yaşanacak gelişmelerin yanı sıra aile, kader ve geçmişle hesaplaşma da ikinci sezonun öne çıkan konuları arasında olacak.

HALEF 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Halef dizisi
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