Sibel Can gömleğinin düğmelerini açıp dantelli sütyeniyle poz verdi

Her dönem hem sahne tarzı hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündeme gelen Sibel Can kısa süre önce babaanne oldu. Engin Can Ural ile eşi Merve Kaya ilk çocuklarını kucaklarına alınca şarkıcı da büyük bir mutluluk yaşadı.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Sibel Can son olarak iddialı pozlara imza attı.

Esquire için pozlar veren Sibel Can beyaz gömlek-ceket kombinini cesurlaştırdı. Gömlek düğmelerini açarak dantelli sütyenini de gösteren ve pozlar veren Sibel Can "Kıyafet müziğin görünmeyen bir parçasıdır" dedi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sibel Can'ın bu iddialı tarzı sosyal medyada da konuşuldu. Kimi bu pozları çok beğenirken kimi de Can'ın sütyenli pozlarını 'gereksiz' olarak değerlendirdi.

Dergiye açıklamalar da yapan Can "Ben hep şuna inanırım; ses kalpten gelir ama duruş da o sesi taşır. İnsanlar belki ilk anda duruşunuzdan etkilenir ama yıllar sonra hafızalarda kalan şey daima sestir. Çünkü ses duyguların en yalın halidir" dedi.